Экономист Бархота рассказал о последствиях очередного повышения ключевой ставки

В настоящее время население и предприятия ощущают не только возросший уровень неопределенности, но и частичную утрату контроля за ключевыми индикаторами. Так, если допустить, что актуальный уровень инфляции ниже 10%, то почему ключевая ставка перевалила за 20% и продолжает увеличиваться дальше? Ответом на этот вопрос мог бы стать ловкий экономический маневр, направленный на развертывание экономики предложения с применением бюджетно-налоговых и инвестиционных стимулов в противовес новым повышениям ключевой ставки, которые только усугубляет сложное положение отечественной экономики.