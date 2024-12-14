Донские ЗАГСы назвали редкие имена для девочек

Мальчикам тоже давали редкие имена. К примеру, на Дону родители называли своих сыновей Умудами, Айдемирами, Аршалусами, Байэлями и Исрафилами. Но самыми популярными стали такие имена, как Александр, Артем, Михаил, Матвей и Максим.