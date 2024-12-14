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Донские ЗАГСы назвали редкие имена для девочек

В Ростовской области новорожденную девочку назвали Лучией.

Источник: Комсомольская правда

В ЗАГСе Ростовской области назвали самые редкие имена, которыми называли девочек. Одним из них стало имя Лучия. Оно наделяет свою обладательницу такими чертами, как аккуратность, бережливость и дисциплина.

Донских девочек также называли Деями, Мариеттами, Анимахонами и Валиями.

Кроме редких имен детей нарекали 677 раз Софиями, 579 раз Мариями, 560 раз Евами, 456 — Варварами и 441 раз Аннами.

Мальчикам тоже давали редкие имена. К примеру, на Дону родители называли своих сыновей Умудами, Айдемирами, Аршалусами, Байэлями и Исрафилами. Но самыми популярными стали такие имена, как Александр, Артем, Михаил, Матвей и Максим.