В Воронеже построят современный кампус, объединяющий вузы

Особое внимание уделялось созданию цифровой среды объекта. Александр Сидякин подчеркнул инновационный характер этой концепции, отмечая, что цифровой кампус — это объединение передовых технологий и современной образовательной среды. Он высоко оценил системный подход к реализации проекта и выбор земельного участка, принадлежащего аграрному университету. Цифровизация всех процессов, по его словам, является правильным и необходимым направлением для создания действительно современного и конкурентоспособного кампуса мирового уровня. В целом, совещание подтвердило серьезность намерений руководства региона по созданию современной площадки для развития образования, науки и инноваций.