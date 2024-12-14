В Воронеже построят современный кампус, объединяющий вузы

Губернатор Воронежской области Александр Гусев провел рабочее совещание, посвященное созданию инновационного кампуса мирового уровня на территории региона. В мероприятии принял участие руководитель Центрального избирательного комитета партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы РФ Александр Сидякин. Проект создания кампуса ранее обсуждался на специализированной секции, посвященной инвестиционным проектам, что подчеркивает его значимость для регионального развития.
Капмус мирового уровня.
Создание сети университетских кампусов к 2030 году является приоритетной задачей национального масштаба. Они призваны объединить научный, кадровый и предпринимательский потенциал университетов, бизнеса и государства, создавая синергетический эффект для инновационного развития.
Воронежская область, будучи крупнейшим производителем сельскохозяйственной продукции в стране, одновременно обладает развитой сетью высших учебных заведений и значительным количеством высокотехнологичных промышленных предприятий. Это делает создание современного кампуса не только целесообразным, но и крайне важным для дальнейшего экономического роста и технологического развития региона.
На совещании обсуждались ключевые аспекты проекта, включая специализацию будущего кампуса. Участники сошлись во мнении, что он должен объединить несколько крупных воронежских университетов, создав единое образовательное и научно-исследовательское пространство. В качестве перспективной площадки для реализации проекта рассматриваются земли Воронежского государственного аграрного университета, что обеспечивает удобную транспортную доступность для студентов и преподавателей.
Особое внимание цифровой среде.
Особое внимание уделялось созданию цифровой среды объекта. Александр Сидякин подчеркнул инновационный характер этой концепции, отмечая, что цифровой кампус — это объединение передовых технологий и современной образовательной среды. Он высоко оценил системный подход к реализации проекта и выбор земельного участка, принадлежащего аграрному университету. Цифровизация всех процессов, по его словам, является правильным и необходимым направлением для создания действительно современного и конкурентоспособного кампуса мирового уровня. В целом, совещание подтвердило серьезность намерений руководства региона по созданию современной площадки для развития образования, науки и инноваций.
Губернатор Александр Гусев подчеркнул необходимость функциональности будущего кампуса.
«Сомнений в том, что этот проект нужно реализовать, думаю, ни у кого нет. Мы должны сделать его функциональным. Общее понимание у нас есть, как двигаться, нужно составить соответствующий оцифрованный план и работать по нему», — резюмировал глава региона.