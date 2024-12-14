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В Минтруда объяснили, как на работе взять дополнительный выходной

Каждый сотрудник имеет возможность взять дополнительный выходной. Есть три варианта, как это сделать, объясняют﻿ в Минтруда и соцзащиты.

Источник: Freepik

Во-первых, человек может использовать день отдыха без сохранения зарплаты за работу в выходные и праздничные дни, государственные праздники, а также сверхурочную работу.

Во-вторых, взять выходной по семейно-бытовым и другим уважительным причинам. В таком случае день могут дать за свой счет или с сохранением зарплаты, если это предусмотрено коллективным договором.

И в-третьих, реально использовать часть трудового отпуска. Если он на этот период не запланирован, наниматель может пойти навстречу сотруднику.