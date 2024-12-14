В Минтруда объяснили, как на работе взять дополнительный выходной

Во-первых, человек может использовать день отдыха без сохранения зарплаты за работу в выходные и праздничные дни, государственные праздники, а также сверхурочную работу.
Во-вторых, взять выходной по семейно-бытовым и другим уважительным причинам. В таком случае день могут дать за свой счет или с сохранением зарплаты, если это предусмотрено коллективным договором.
И в-третьих, реально использовать часть трудового отпуска. Если он на этот период не запланирован, наниматель может пойти навстречу сотруднику.