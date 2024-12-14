Екатеринбург и Среднеуральск может связать водное такси

— Думаю, это будет что-то такое и красивое, и современное, и комфортное. Мы хотим делать акцент на нашей природе, потому что у нас есть замечательное водохранилище с нашими необитаемыми островами, — рассказал Алексей Стасенок в эфире телеканала «ОТВ-Екатеринбург».