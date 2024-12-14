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Екатеринбург и Среднеуральск может связать водное такси

Мэр Среднеуральска намерен превратить уральский город в курорт.

Источник: Комсомольская правда

После критики блогера и дизайнера Артемия Лебедева, нелестно отозвавшегося о свердловском городе Среднеуральск, о перспективах развития населенного пункта, расположенного в 10 километрах от Екатеринбурга, рассказал мэр Алексей Стасенок.

По словам градоначальника, после слов Лебедева в администрацию города были звонки от жителей, которые восприняли высказывание блогера, как личное оскорбление. В ответ на критику Стасенок рассказал, что Среднеуральск можно превратить в курортный город.

— Думаю, это будет что-то такое и красивое, и современное, и комфортное. Мы хотим делать акцент на нашей природе, потому что у нас есть замечательное водохранилище с нашими необитаемыми островами, — рассказал Алексей Стасенок в эфире телеканала «ОТВ-Екатеринбург».

В частности, Среднеуральск, по словам градоначальника, можно связать с Екатеринбургом, запустив водное такси между городами. Это позволит в пятницу добраться до населенного пункта по Исети, переночевать, отдохнуть, в воскресенье вернуться обратно.

— На первом этапе можно запустить водное такси. Это было бы просто здорово, — резюмировал мэр Среднеуральска.

туризм и отдых