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В компании экс-депутата Гольдмана выявили признаки преднамеренного банкротства

В компании бывшего депутата Законодательного Собрания Красноярского края Романа Гольдмана обнаружены признаки преднамеренного банкротства.

Источник: Reuters

Об этом стало известно 13 декабря после публикации на портале Федресурс.

Анна Захарова, временная управляющая ПАО УК «Голдман групп», которая отвечает за управление активами красноярского агрохолдинга Goldman Group, отметила, что фактов фиктивного банкротства в управляющей компании не выявлено.

Тем не менее, в ходе проведенной проверки были зафиксированы сделки, которые могут свидетельствовать о преднамеренном банкротстве. Другие детали по данному делу пока не раскрываются.

Ранее мы рассказывали, что Гольдмана могли видеть в Мексике.