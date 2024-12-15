В компании экс-депутата Гольдмана выявили признаки преднамеренного банкротства

Об этом стало известно 13 декабря после публикации на портале Федресурс.
Анна Захарова, временная управляющая ПАО УК «Голдман групп», которая отвечает за управление активами красноярского агрохолдинга Goldman Group, отметила, что фактов фиктивного банкротства в управляющей компании не выявлено.
Тем не менее, в ходе проведенной проверки были зафиксированы сделки, которые могут свидетельствовать о преднамеренном банкротстве. Другие детали по данному делу пока не раскрываются.
Ранее мы рассказывали, что Гольдмана могли видеть в Мексике.