Нижегородский бренд «Хохлома» получил награду

Бренд «Хохлома», созданный для поддержки промыслов вместе с дизайнером с Аленой Ахмадуллиной, получил первую награду. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в соцсети.
Эксперты премии «Лучшие коллаборации-2024» оценили бренд как одну из самых ярких коллабораций года в стране.
«Поздравляю!!! Промысел может быть модным!», — написал глава региона.
Ранее сообщалось, что в ГУМе на Красной площади Москвы открылся магазин «Хохлома x Алёна Ахмадуллина», где представлена дебютная коллекция торгового дома «Хохлома».