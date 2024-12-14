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Нижегородский бренд «Хохлома» получил награду

В Москве открыт магазин бренда.

Источник: Правительство Нижегородской области

Бренд «Хохлома», созданный для поддержки промыслов вместе с дизайнером с Аленой Ахмадуллиной, получил первую награду. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в соцсети.

Эксперты премии «Лучшие коллаборации-2024» оценили бренд как одну из самых ярких коллабораций года в стране.

«Поздравляю!!! Промысел может быть модным!», — написал глава региона.

Ранее сообщалось, что в ГУМе на Красной площади Москвы открылся магазин «Хохлома x Алёна Ахмадуллина», где представлена дебютная коллекция торгового дома «Хохлома».