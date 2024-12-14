Минтруда назвало условия досрочной пенсии родителей детей с инвалидностью

В Министерстве труда назвали, как передает БелТА, перечень условий, позволяющий родителям детей с инвалидностью досрочно выйти на пенсию.
По общему правилу для названной категории родителей в Беларуси предусмотрен досрочный выход на пенсию на 5 лет ранее достижения общеустановленного пенсионного возраста, то есть женщины — в 53 года, мужчины — в 58 лет.
Отмечая спектр условий досрочного выхода на пенсию, в Минтруда конкретизировали, что женщины могут это сделать. если они воспитывали детей-инвалидов не менее 8 лет до их совершеннолетия (18 лет), при этом имеют 5 лет страхового стажа и 20 лет общего стажа.
Что касается мужчин, то досрочная пенсия назначается в случае, если мать ребенка сформировала право на досрочную пенсию и отказалась от нее в пользу отца либо не успела воспользоваться своим правом в связи со смертью.