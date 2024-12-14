Минтруда назвало условия досрочной пенсии родителей детей с инвалидностью

Отмечая спектр условий досрочного выхода на пенсию, в Минтруда конкретизировали, что женщины могут это сделать. если они воспитывали детей-инвалидов не менее 8 лет до их совершеннолетия (18 лет), при этом имеют 5 лет страхового стажа и 20 лет общего стажа.