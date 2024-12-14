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Двое из 16 пострадавших в пожаре в ТЦ «Беларусь» Витебска находятся в реанимации

Двое из 16 пострадавших в пожаре в ТЦ «Беларусь» в Витебске находятся в реанимации.

Источник: Комсомольская правда

Общее число пострадавших при пожаре ТЦ «Беларусь» в Витебске составляет 16 человек, из них двое находятся в реанимации. Об это сообщил руководитель главного управления по здравоохранению облисполкома Михаил Вишневецкий.

— Двое остаются в тяжелом состоянии и пребывают в Витебской областной клинической больнице, — констатировал Вишневецкий.

Также сообщается, что двое пострадавших, состояние которых медики оценивают как тяжелое, находятся в отделении реанимации. Одна женщина — на искусственной вентиляции легких.

Среди пострадавших — двое детей. Одна девочка получила небольшой вывих ноги, другая находится в реанимации, ее состояние — удовлетворительное.

Напомним, о масштабном пожаре в Витебске стало известно вечером в пятницу, 13 декабря 2024 года (тут про это). Также спасатели сообщили о предварительном количестве пострадавших в результате пожара, потребовавшего эвакуации людей через окна.

Ранее мы писали о том, что утром в субботу, 14 декабря 2024 года президент Беларуси Александр Лукашенко вылетел с рабочим визитом в Оман (читать далее здесь).