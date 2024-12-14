10 интересных фактов о Тейлор Свифт

За последние два года вы наверняка натыкались на бесчисленные тексты об эффекте Тейлор Свифт, то есть обо всём, что поп-звезде удалось изменить. Если коротко, ей удалось повлиять практически на всё, кроме выборов в США. Отобрали десять любопытных фактов из биографии артистки, известных разве что самым ярым её поклонникам.
Бабушка Тейлор Свифт тоже была певицей.
Хотя родители Тейлор не имеют прямого отношения к музыке, всё равно можно сказать, что и талант, и любовь к пению были заложены в ней с самого детства. В этой же стезе блистала и её бабушка Марджори Финли. Правда, поп-музыки в её эпоху не существовало: она добилась известности благодаря исполнению оперных композиций.
Тейлор не раз признавалась, что именно бабушкин успех вдохновил её на музыкальную карьеру. Финли скончалась в 2003 году, когда её внучке было всего 13. В 2020-м певица даже выпустила трек-посвящение. Он так и называется, marjorie.
В школе Тейлор Свифт была изгоем.
Сейчас её песням подпевают миллионы людей, но так было не всегда. В годы юности немногие обращали на Тейлор внимание. Впоследствии певица признавалась, что даже в зрелом возрасте время от времени вспоминает те времена — как она сидела за обеденным столом в полном одиночестве или не могла завести подругу, потому что над ней смеялись. Даже посещая различные церемонии и выигрывая крупные награды, Тейлор всё равно могла чувствовать себя лишней.
Песня о её детстве неожиданно появилась в альбоме Midnights 2022 года. You’re On Your Own Kid мгновенно пришлась по душе свифтис, как себя называют поклонники певицы. Да и сама Тейлор относится к композиции с явным трепетом. Чего стоит хотя бы то, что она девять раз добавляла её в акустический блок The Eras Tour. Напомним, туда попадают композиции, не вошедшие в основной сет-лист.
Тейлор считает 13 своим счастливым числом.
Fred Duval/Getty Images.
Фото Тейлор Свифт с числом 13 на руке.
Как добиться глобального успеха, побить десятки рекордов и при этом не забывать уделять внимание своим близким людям? Спросите у Тейлор Свифт, и она посоветует вам найти своё счастливое число. Для неё это — 13. Да, то самое настолько опутанное суевериями число, что в психиатрии даже существует полноценный термин, описывающий страх перед ним. Но, видимо, «трискайдекафобией» Тейлор Свифт не напугать.
Артистка не раз замечала, что число 13 приносит ей удачу. Она родилась 13 декабря. Пятница 13-е считается недоброй датой календаря, но Свифт отметила в неё 13-летие. Дебютный альбом Тейлор приобрёл статус золотого за 13 недель, и каждый раз, когда она выигрывала какую-нибудь награду на премиях, Тейлор сидела — угадайте где? Да, в 13-м кресле или в 13-м ряду.
Все это внушает надежду, что 13-й полноформатный релиз Тейлор будет по-настоящему особенным. Ее прошлогодний альбом, не считая перезаписей, стал 11-м в её дискографии. Ждать осталось не так долго.
Тейлор Свифт написала один из своих главных хитов за 20 минут.
Одним из первых по-настоящему громких хитов в карьере Свифт стала песня Love Story, выпущенная в 2008 году в поддержку её второго альбома. По словам артистки, на создание песни её вдохновил парень, который не понравился «ни одному из её знакомых». Вооружившись сюжетной канвой «Ромео и Джульетты», Тейлор написала текст всего за 20 минут. Правда, артистка решила поступить более кровожадно, чем Шекспир, и изменила трагический финал истории. Таким образом Тейлор дала понять, что всегда будет верить в хеппи-энды даже для самой запретной любви, и создала, пожалуй, одну из самых оптимистичных композиций в своей дискографии.
В альбомах Тейлор есть специальное место для самых эмоциональных баллад.
Надеемся, вы ещё не устали от цифр, потому что грядёт ещё один связанный с ними факт. Прослушав каждый альбом Тейлор Свифт, можно заметить, что песня под номером пять — едва ли не самая болезненная и откровенная. Именно на этом месте располагается трек All Too Well, в своё время ставший чуть ли не гимном целого поколения. На этой же позиции можно найти мрачно-эпичную My Tears Ricochet — одну из первых песен, где артистка откровенно рассказала о своих эмоциях после конфликта с продюсером Скутером Брауном из-за прав на её песни. Тейлор никогда не объясняла, почему выбрала именно это число. Просто так бывает.
Свифт зарегистрировала товарный знак с названием своего фандома.
Andreas Rentz/TAS24/Getty Images.
Тейлор Свифт.
Слово «свифти», которым можно описать любого, даже умеренно преданного поклонника Тейлор Свифт, возникло ещё в нулевые на заре её карьеры. Пока певица шла к успеху, термин существовал исключительно на уровне фандома, пока наконец не превратился в полноценный культурный феномен. Словно предчувствуя борьбу за права на собственную музыку, ещё в 2017 году Тейлор подала заявку на регистрацию аж девяти товарных знаков, в названии которых значилось и слово Swiftie. Зачем? На всякий случай. Нельзя стать богатейшей певицей на свете, не проявляя заботу о своих авторских правах.
Тейлор использовала имена детей Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса в своих песнях.
Тейлор известна не только километровым списком бывших, но и звёздным составом своих близких друзей. Среди них, к примеру, есть актёрская чета Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса. Их отношения настолько близки, что супруги даже позволили Тейлор использовать имена их детей для персонажей в песне betty.
Согласно сюжету композиции главная героиня песни попадает в любовный треугольник между ней самой, парнем по имени Джеймс и девушкой по имени Инез. Так зовут трёх дочерей Блейк и Райана. Почему девочку назвали мужским именем — вопрос не в нашей компетенции, если что. Кстати, на момент выхода песни в 2020-м общественность не знала, что третью дочку Рейнольдса и Лайвли зовут Бетти. Именно Тейлор приоткрыла завесу с разрешения звёздных родителей.
Это не единственный раз, когда супруги повлияли на творчество своей популярной подруги. Голос малютки Джеймс Рейнольдс можно услышать в самом начале трека Gorgeous. Даже интересно, голос какого пятилетнего малыша будет использован для грядущей перезаписи всего альбома.
Кошка Тейлор Свифт также попадала в рейтинги самых богатых.
Соцсети Тейлор Свифт.
Свифт — убеждённая кошатница, которая совершенно не стыдится своих пристрастий. Настолько, что, выслушав предложение появиться на обложке Time в роли «Персоны года», первым делом певица спросила, можно ли взять на фотосессию своего кота. Ей разрешили. Питомца, к слову, зовут Бенджамин Баттон — в честь известного героя, который родился стариком и молодел в ходе жизни.
Бенджамин с обложки Time — уже третий член кошачьего семейства Свифт. Тейлор также воспитывает 13-летнюю Мередит Грей и 10-летнюю Оливию Бенсон. Обе они названы в честь «сильных и независимых женщин» из любимых сериалов артистки — «Анатомии страсти» (2005-…) и «Закона и порядка: Специального корпуса» (1999-…). К слову, Тейлор также дружна с артистками, исполнившими эти роли. Маришка Харгетей, сыгравшая Оливию Бенсон, даже назвала свою кошку Кармой в честь одной из самых вирусных песен в дискографии Тейлор.
Кошки не просто живут свою лучшую жизнь на попечении у одной из самых обеспеченных кошатниц в мире, но и неплохо зарабатывают своими лапами на рекламе. В 2023-м, например, Оливия попала в рейтинг «самых богатых питомцев в мире». Тогда сообщалось, что её состояние оценивается в 97 миллионов долларов. Это, естественно, породило бесчисленные шутки о том, что кошка богаче некоторых знаменитостей.
Тейлор четыре раза упомянула своё имя в своих песнях.
Хотя основным вдохновением для творчества Тейлор так и остались неудачные романы, она не стесняется использовать в песнях собственное имя. Всё началось в 2012-м, когда певица добавила в композицию 22 вроде бы шуточный вопрос «Да кто вообще такая эта Тейлор Свифт? Фу».
На альбом reputation 2017 года приходится сразу два упоминания. В открывающем треке артистка сравнивает себя и своего нового возлюбленного с Элизабет Тейлор и Ричардом Бёртоном, заявляя, что «для этой Тейлор» появился свой Ричард Бёртон. В том же альбоме артистка с присущим ей нахальством заявляет, что «прежняя Тейлор умерла» и поэтому не может подойти к телефону. Ни один текст не в состоянии передать эпичность тона, с которым это было сказано, так что просто послушайте — хотя бы раз.
В последний (пока что) раз Тейлор зовёт себя по имени в треке Clara Bow, вышедшем в этом году. В тексте композиции певица анализирует, как популярных женщин сравнивают друг с другом, навешивая на них ярлыки «новая кто-то там». Тейлор начинает с актрисы немого кино Клары Боу, касается участницы Fleetwood Mac Стиви Никс и наконец доходит до своей скромной персоны. Спев строчку «Ты выглядишь как Тейлор Свифт», артистка напомнила молодым певицам, что сравнений не избежать, но это не значит, что их будущее будет мрачным.
Поклонники Свифт обмениваются браслетами дружбы.
Выше упоминалась песня You’re On Your Own Kid, ставшая любимой для фанатов Тейлор и для неё самой. Любовь к композиции вдохновлена не только её эмоциональным бэкграундом, но и милой традицией, зародившейся по следам одной из её строчек.
В бридже песни Тейлор подводит итог своим взлётам и падениям и даёт несколько мудрых наставлений в стиле Ольги Бузовой. «Цените моменты», «ничего не бойтесь» и «делайте браслеты дружбы». Фанаты восприняли последнюю фразу слишком буквально. Именно после этой строчки свифтис начали массово делать браслеты из бисера и обмениваться ими на концертах или мероприятиях, посвящённых творчеству артистки. Основой для браслетов становятся в основном названия песен и альбомов Тейлор, но встречаются и локальные шутки, понятные только избранным.
Артистке всего 35 лет, но она уже создала огромное наследие и пока что не планирует сбавлять обороты — вероятно, самые интересные факты её биографии ещё впереди.
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