10 интересных фактов о Тейлор Свифт

Надеемся, вы ещё не устали от цифр, потому что грядёт ещё один связанный с ними факт. Прослушав каждый альбом Тейлор Свифт, можно заметить, что песня под номером пять — едва ли не самая болезненная и откровенная. Именно на этом месте располагается трек All Too Well, в своё время ставший чуть ли не гимном целого поколения. На этой же позиции можно найти мрачно-эпичную My Tears Ricochet — одну из первых песен, где артистка откровенно рассказала о своих эмоциях после конфликта с продюсером Скутером Брауном из-за прав на её песни. Тейлор никогда не объясняла, почему выбрала именно это число. Просто так бывает.