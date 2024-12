10 интересных фактов о Тейлор Свифт

Песня о её детстве неожиданно появилась в альбоме Midnights 2022 года. You’re On Your Own Kid мгновенно пришлась по душе свифтис, как себя называют поклонники певицы. Да и сама Тейлор относится к композиции с явным трепетом. Чего стоит хотя бы то, что она девять раз добавляла её в акустический блок The Eras Tour. Напомним, туда попадают композиции, не вошедшие в основной сет-лист.