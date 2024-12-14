В Ростове часть центра на сутки останется без воды

В Ростове часть центра останется без холодной воды на сутки с 17 по 18 декабря. Об этом сообщили на сайте Ростовводоканала.
Воды не будет со вторника, 17 декабря, с 8:30 и до 5:00 среды, 18 декабря. Отключения коснутся улицы Текучева от Кировского проспекта до Чехова, переулка Ахтарского от Текучева до Агрегатной.
Причиной временных неудобств станет подключение наружных водопроводных сетей.
— Ростовводоканал приносит свои извинения за доставленные неудобства, — говорится в сообщении.
Напомним, в пятницу, 13 декабря, три района Ростова остались без воды из-за порыва на коммуникациях. Порывы были на улице Фурмановской, в переулке Оружейном и на проспекте Шолохова. Восстановить подачу воды обещали к вечеру.