Улицу Славянскую в Нижнем Новгороде перекроют до 30 декабря

Напомним, в конце ноября в Нижнем Новгороде открыли движение по объездной дороге на площади Свободы. Многие нижегородцы ждали этого события целый год, но сроки постоянно переносили. И вот теперь у автомобилистов появилась возможность проезда с улицы Ванеева на Варварскую со съездами на улицы Горького и Семашко.