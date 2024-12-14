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Улицу Славянскую в Нижнем Новгороде перекроют до 30 декабря

Здесь проводится ремонт дороги.

Источник: ЦОДД Нижнего Новгорода

Улицу Славянскую в центре Нижнего Новгорода перекрыли до 30 декабря в связи с ремонтом дороги. Об этом сообщает городской центр организации дорожного движения.

В частности, перекрыт участок от дома № 27 до дома № 35/1 по улице Славянской. Автомобилистам рекомендуют ознакомиться со схемой движения и заранее продумать свой маршрут.

Напомним, в конце ноября в Нижнем Новгороде открыли движение по объездной дороге на площади Свободы. Многие нижегородцы ждали этого события целый год, но сроки постоянно переносили. И вот теперь у автомобилистов появилась возможность проезда с улицы Ванеева на Варварскую со съездами на улицы Горького и Семашко.