Ричмонд
+2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Проезд в транспорте подорожает в Волгодонске с 15 декабря

Ростовская область, 14 декабря 2024. DON24.RU. Завтра, 15 декабря, в Волгодонске вырастет стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом сообщили в мэрии. Соответствующее решение принято администрацией города.

Источник: Freepik

Стоимость поездки для одного пассажира будет зависеть от способа оплаты: 40 рублей при безналичном расчете (сейчас 35 рублей) и 42 рубля при наличном (сейчас 37).

Учащиеся образовательных учреждений будут платить 36 рублей.

«Повышение стоимости проезда — мера вынужденная и обусловлена прежде всего ростом цен на запчасти для подвижного состава. Непринятие мер по данному вопросу могло бы привести к масштабному срыву выхода транспорта на линию», — пояснили в мэрии.

Власти напомнили, что в конце прошлого года стоимость проезда в городе повышалась на 23%, в то время как в конце текущего года — на 14%.