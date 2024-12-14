Проезд в транспорте подорожает в Волгодонске с 15 декабря

Стоимость поездки для одного пассажира будет зависеть от способа оплаты: 40 рублей при безналичном расчете (сейчас 35 рублей) и 42 рубля при наличном (сейчас 37).
Учащиеся образовательных учреждений будут платить 36 рублей.
«Повышение стоимости проезда — мера вынужденная и обусловлена прежде всего ростом цен на запчасти для подвижного состава. Непринятие мер по данному вопросу могло бы привести к масштабному срыву выхода транспорта на линию», — пояснили в мэрии.
Власти напомнили, что в конце прошлого года стоимость проезда в городе повышалась на 23%, в то время как в конце текущего года — на 14%.