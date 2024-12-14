Житель Зимы выплатит 15 тысяч рублей девочке, укушенной его собакой

Хозяин намеренно выгуливал животное без намордника и поводка, но выплатить компенсацию семье пострадавшей отказался. Подростку был причинён лёгкий вред здоровью. В связи с этим сотрудники прокуратуры направила в суд иск на имя 45-летнего владельца агрессивного пса.