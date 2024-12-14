Фильм MEMRA о благотворительном рок-проекте победил на Munich Music Video Awards

Документальная картина MEMRA об одноименном благотворительном арт-рок-проекте из России завоевала награду на фестивале Munich Music Video Awards. Лента удостоилась приза в категории «Лучший музыкальный фильм».
MEMRA также вошел в конкурсную программу трех международных кинофестивалей: Come on, Doc!, International Sound and Film Music Festival и Near Nazareth Festival.
Фильм режиссера Артема Тарана запечатлел создание альбома в поддержку детей с расстройством аутистического спектра. Видео включает в себя запись концерта, снятого в Первой музыкальной студии «Мосфильма».
Сама пластинка включает в себя шесть треков, записанных при участии 40 профессиональных артистов. Обложку к релизу нарисовал художник-авангардист с аутизмом Маркус Мартинович.
Создатели проекта — Иван и Мария Сорокины, основатели сети детских садов Smile Fish. Все вырученные от инициативы средства направляются в благотворительный фонд «Обнаженные сердца» Натальи Водяновой на финансирование программы JASPER для детей с РАС.
В прошлом году мы рассказывали о премьерном показе MEMRA в Москве. Интервью же с Иваном Сорокиным читайте в отдельном материале.