Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фильм MEMRA о благотворительном рок-проекте победил на Munich Music Video Awards

Документальная картина MEMRA об одноименном благотворительном арт-рок-проекте из России завоевала награду на фестивале Munich Music Video Awards. Лента удостоилась приза в категории «Лучший музыкальный фильм».

Источник: Звук

Документальная картина MEMRA об одноименном благотворительном арт-рок-проекте из России завоевала награду на фестивале Munich Music Video Awards. Лента удостоилась приза в категории «Лучший музыкальный фильм».

MEMRA также вошел в конкурсную программу трех международных кинофестивалей: Come on, Doc!, International Sound and Film Music Festival и Near Nazareth Festival.

Фильм режиссера Артема Тарана запечатлел создание альбома в поддержку детей с расстройством аутистического спектра. Видео включает в себя запись концерта, снятого в Первой музыкальной студии «Мосфильма».

Сама пластинка включает в себя шесть треков, записанных при участии 40 профессиональных артистов. Обложку к релизу нарисовал художник-авангардист с аутизмом Маркус Мартинович.

Создатели проекта — Иван и Мария Сорокины, основатели сети детских садов Smile Fish. Все вырученные от инициативы средства направляются в благотворительный фонд «Обнаженные сердца» Натальи Водяновой на финансирование программы JASPER для детей с РАС.

В прошлом году мы рассказывали о премьерном показе MEMRA в Москве. Интервью же с Иваном Сорокиным читайте в отдельном материале.