Московские аэропорты работают штатно в условиях снегопада

«Работаем в штатном режиме», — сказала представитель Внуково, отвечая на соответствующий вопрос. Аналогично ответили и в справочных службах других аэропортов Москвы. При этом, согласно онлайн-табло аэропортов, в настоящее время в перечне задерживающихся с вылетом или прилетом значится 16 рейсов, их задержка не превышает двух часов.
Стоит отметить, что задержки до двух часов являются обычными для аэропортов и задержку менее двух часов Росавиация при подсчетах статистических данных по задержкам чартерных и регулярных рейсов не учитывает. При этом все московские аэропорты являются всепогодными, потому изменения в расписании на фоне неблагоприятных погодных условий, как правило, бывают незначительными. Также специалисты подчеркивают, что задержки одновременно во всех аэропортах до 40 рейсов, как правило, являются традиционными и носят технический характер, обусловленный различными причинами, не связанными с погодой.
Ранее в комплексе городского хозяйства столичной мэрии отмечали, что коммунальные службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят соответствующие регламентные работы. «Просим автомобилистов быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию», — говорится в официальном Telegram-канале комплекса.
Согласно прогнозам синоптиков Гидрометцентра РФ, снегопад будет идти в течение всего дня, при этом температура воздуха в городе составит от минус 6 до минус 4 градусов, по области — от минус 8 до минус 3 градусов. Ветер прогнозируется юго-западный со скоростью 6 — 11 м/с. Предстоящей ночью также прогнозируется снег, а столбики термометров покажут до минус 7 градусов в мегаполисе и минус 10 градусов в Подмосковье.
Продолжает действовать в столичном регионе желтый уровень погодной опасности, объявленный синоптиками до 21:00 мск понедельника, 16 декабря. Он связан с вероятностью образования гололедицы на дорогах и предупреждает, что метеорологические условия могут нести в себе потенциальную опасность.