С 10 по 13 декабря в Башкирии выпала почти треть месячной нормы осадков

В Башкирии за четыре дня выпала почти треть месячной нормы осадков. Об этом рассказали сотрудники Башгидрометцентра.
Как утверждают специалисты, большую часть первых десяти дней текущей недели на периферии антициклона по республике был дефицит осадков, и выпало лишь 7% месячной нормы. Высота снежного покрова отставала от нормальных показателей, в некоторых районах в Зауралье снега не было в принципе.
Однако на этой неделе в циркуляции циклонов снега в республике ощутимо стало больше. С 10 по 13 декабря выпало 30% месячной нормы осадков, в Уфе — треть. За сутки высота снега по республике дошла до 3−12 сантиметров, в большей части районов специалисты отмечают снежный покров, близкий к норме.
В эти выходные дни Башкирия окажется в тыловой части циклона, который уходит на северо-восток. Произойдет заток холода. К завтрашнему дню температура воздуха ночью понизится до −13,-18°, при прояснениях — до −23, днем — до −10,-15°. Во многих районах пройдет небольшой снег, а на дорогах образуется гололедица.
Тем не менее, холода задержатся в регионе ненадолго. Уже в начале грядущей недели через республику пройдет теплый фронт.
— Ожидается снег различной интенсивности, местами гололед, метель при сильном ветре. На дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица, снежная каша, — сообщают метеорологи.
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