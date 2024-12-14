С 10 по 13 декабря в Башкирии выпала почти треть месячной нормы осадков

Однако на этой неделе в циркуляции циклонов снега в республике ощутимо стало больше. С 10 по 13 декабря выпало 30% месячной нормы осадков, в Уфе — треть. За сутки высота снега по республике дошла до 3−12 сантиметров, в большей части районов специалисты отмечают снежный покров, близкий к норме.