В Ростове без тепла осталась часть домов в центре

В Ростове в Кировском районе часть домов остались без отопления. Об этом в субботу, 14 декабря, в своем телеграм-канале сообщил и.о. министра ЖКХ Ростовской области Сергей Орлов.
Причиной временного ограничения теплоснабжения стал выявленный дефект теплотрассы. В итоге без тепла остались дома на переулке Крепостном, 77, 87, 100, 104, а также на улице Пушкинской, 192, 206.
Над устранением дефекта уже работают. Завершить работы планируют сегодня до 15:00.
Напомним, в Ростове на следующей неделе часть центра останется без холодной воды на сутки с 17 по 18 декабря. Причиной этому послужило подключение наружных водопроводных сетей. Отключения затронут улицу Текучева от Кировского проспекта до проспекта Чехова, а также переулок Ахтарский от Текучева до Агрегатной.