В Ростове без тепла осталась часть домов в центре

Напомним, в Ростове на следующей неделе часть центра останется без холодной воды на сутки с 17 по 18 декабря. Причиной этому послужило подключение наружных водопроводных сетей. Отключения затронут улицу Текучева от Кировского проспекта до проспекта Чехова, а также переулок Ахтарский от Текучева до Агрегатной.