С 15 до 20 декабря Самару накроет затяжная магнитная буря

Некоторые люди в это время могут жаловаться на головную боль, перепады давления, учащенное сердцебиение. Чтобы избежать таких симптомов, самарцам советуют чаще бывать на свежем воздухе, правильно питаться, соблюдать режим сна, отказаться от алкоголя и сигарет. Но есть и хорошие новости: вплоть до конца года сильных геомагнитных возмущений больше не прогнозируют.