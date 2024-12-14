Горнолыжные центры «Логойск» и «Силичи» назвали цены на услуги зимой 2024−25

Несмотря на мягкое начало зимы, популярные у белорусов горнолыжные центры «Силичи» и «Логойск» назвали цены на свои услуги. О том, сколько стоит покататься, пишет sb.by.
Так в горнолыжном «Логойске» двухчасовой ски-пасс для взрослых по будням стоит 30 рублей, по выходным — 40. Для детей — 18 и 23 рубля соответственно. Стоимость часового обучения инструктором 65 BYN.
Сопоставимы цены и в «Силичах», где двухчасовое катание в будние дни обойдется в 35 рублей, в выходные дни — на 10 рублей дороже. Для детей — 25 и 30 рублей соответственно.
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