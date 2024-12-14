Ленобласть включила в программу ОМС новую услугу

Повышение доступности и качества услуг здравоохранения — одна из ключевых задач для Ленобласти. Сегодня 47 регион — флагман по повышению качества медицинской помощи, мы стали одними из первых в РФ, кто включил новейшие практики лечения для детей с особыми потребностями в ОМС, — отметил он.