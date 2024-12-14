В Нижнем Новгороде составили топ мостов по количеству аварий

Замыкает тройку самых небезопасных мостов Стригинский, на котором в этом году случилось четыре ДТП. Самый трагический случай произошел 7 сентября, когда грузовик пробил ограждение и упал в реку. Тело водителя было найдено лишь спустя два дня после происшествия.