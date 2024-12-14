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В Нижнем Новгороде составили топ мостов по количеству аварий

В 2024 году самым аварийным мостом Нижнего Новгорода стал Борский.

На переправе произошло шесть серьезных дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб. Рейтинг был составлен редакцией ИА «В городе N» на основе сводок ГИБДД.

Второе место в списке самых опасных мостов занял Мызинский, где за год было зарегистрировано пять аварий.

Замыкает тройку самых небезопасных мостов Стригинский, на котором в этом году случилось четыре ДТП. Самый трагический случай произошел 7 сентября, когда грузовик пробил ограждение и упал в реку. Тело водителя было найдено лишь спустя два дня после происшествия.