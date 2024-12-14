От ожогов до инфекций: почему в Узбекистане множатся жалобы на косметические салоны

Клиенты всё чаще сталкиваются с последствиями, которые угрожают их здоровью, и, как выясняется, далеко не все салоны соответствуют необходимым стандартам.
Нарушения в индустрии красоты
В Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей за 2024 год поступило более 320 жалоб от граждан, недовольных некачественными услугами косметологических салонов. В числе основных проблем, с которыми они столкнулись:
- Повреждения кожи, включая ожоги, трещины, высыпания и рубцы.
- Деформации тканей после процедур.
- Отёки, аллергические реакции и инфекционные осложнения.
Особенно тревожат случаи, когда некачественные услуги приводят к серьёзным долгосрочным последствиям для здоровья, таким как бактериальные и грибковые инфекции или даже системные заболевания.
Пример: Ташкентский случай
Один из резонансных случаев произошёл в столице. Гражданка обратилась в студию лазерной эпиляции Aya Belle Studios и заплатила за процедуру 600 тысяч сумов. После посещения на её теле появились высыпания, что потребовало последующего лечения.
Проверка, проведённая с участием Ташкентского городского управления Министерства здравоохранения, выявила грубейшие нарушения:
1. Процедуры выполнялись сотрудником без медицинского образования и лицензии.
2. У специалиста отсутствовали навыки работы с лазерным оборудованием и соответствующие сертификаты.
3. Студия вела деятельность без регистрации и лицензии, что является незаконным.
Право на защиту потребителей
Согласно закону «О защите прав потребителей», услуги, оказываемые без надлежащего качества, с использованием опасных материалов или оборудования, подлежат возврату. В случае в Ташкенте девушке удалось добиться компенсации за причинённый ущерб, но это лишь один из сотен подобных инцидентов.
Проблема системного характера
Отсутствие строгого контроля за деятельностью косметологических салонов создаёт благоприятную почву для нарушения прав клиентов. Многие учреждения продолжают работать без лицензий, а их сотрудники часто не имеют даже базовой медицинской подготовки.
Эта проблема имеет два основных аспекта:
1. Отсутствие квалифицированных кадров. Люди, без соответствующего обучения, выполняют сложные процедуры, что приводит к рискам для здоровья клиентов.
2. Низкая осведомлённость потребителей. Граждане редко проверяют лицензии и квалификацию специалистов перед процедурой.
Чего ждать дальше?
Комитет передал материалы дела в Генеральную прокуратуру для правовой оценки. В то же время общественность требует ужесточения контроля над индустрией красоты и введения санкций для салонов, которые нарушают закон.
Как обезопасить себя?
1. Требуйте документы. Перед процедурой проверьте наличие лицензии у салона и квалификацию специалиста.
2. Изучайте отзывы. Узнайте мнение других клиентов о предоставляемых услугах.
3. Следите за санитарией. Убедитесь, что инструменты стерильны, а помещения соответствуют санитарным нормам.