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В Ростовской области последняя суббота декабря станет рабочей

Дончанам придется работать с 23 по 28 декабря.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Ростовской области предупредили о рабочей субботе в конце декабря. Об этом говорится в постановлении правительства РФ «О переносе выходных дней в 2024 году».

Тайкой перенос выходных должен обеспечить равномерное распределение рабочих дней в конце года. Отработав последнюю декабрьскую субботу, жители Ростовской области могут начать отдыхать с 29 декабря. И в понедельник, 30 декабря, уже не придется идти на работу. Напомним, что продлятся выходные до восьмого января следующего года включительно.

А после новогодних праздников дончан ждет короткая рабочая неделя. Поработать придется только два дня — в четверг и пятницу, 9 и 10 января, а потом ожидаются два выходных.