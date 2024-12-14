В Ростовской области последняя суббота декабря станет рабочей

Тайкой перенос выходных должен обеспечить равномерное распределение рабочих дней в конце года. Отработав последнюю декабрьскую субботу, жители Ростовской области могут начать отдыхать с 29 декабря. И в понедельник, 30 декабря, уже не придется идти на работу. Напомним, что продлятся выходные до восьмого января следующего года включительно.