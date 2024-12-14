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Омск начали украшать ледяными скульптурами

Сергей Шелест попросил местных жителей аккуратно обращаться с ледовыми конструкциями.

Источник: Комсомольская правда

На улицах Омска стали появляться ледяные скульптуры и снежные городки. Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест.

Кроме ледяных скульптур и снежных городков, на улицах городах устанавливают елки и праздничную подсветку.

«Просьба бережно отнестись к плодам этого труда, чтобы и у нас, и у гостей нашего города были яркие и добрые воспоминания о каникулах», — добавил Сергей Шелест.

Ранее мы писали, что в Омской крепости рабочие устанавливают новогоднюю елку, а городские рынки выставили на продажу новогоднюю атрибутику.