Омск начали украшать ледяными скульптурами

На улицах Омска стали появляться ледяные скульптуры и снежные городки. Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест.
Кроме ледяных скульптур и снежных городков, на улицах городах устанавливают елки и праздничную подсветку.
«Просьба бережно отнестись к плодам этого труда, чтобы и у нас, и у гостей нашего города были яркие и добрые воспоминания о каникулах», — добавил Сергей Шелест.
Ранее мы писали, что в Омской крепости рабочие устанавливают новогоднюю елку, а городские рынки выставили на продажу новогоднюю атрибутику.