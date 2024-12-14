Петербургские врачи провели сложную четырехчасовую операцию на сердце

Оперативная работа по спасению жизни завершилась успешно. Принцип работы искусственных желудочков сердца заключается в механической разгрузке левого или правого желудочка. Это устройство используется для поддержания функции сердца и кровотока у людей с ослабленной сердечной мышцей. Оно принимает кровь из нижней камеры сердца и помогает перекачивать ее к другим жизненно важным органам.