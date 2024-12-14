Ричмонд
+1°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петербургские врачи провели сложную четырехчасовую операцию на сердце

В Петербурге в Мариинской больнице врачи провели повторную операцию по имплантации искусственного левого желудочка. Такая операция делается на сердце. Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Олег Эргашев.

Трудная операция для человека с сердечной недостаточностью длилась около четырех часов. У пациента наблюдалась терминальная стадия хронической сердечной недостаточности.

Оперативная работа по спасению жизни завершилась успешно. Принцип работы искусственных желудочков сердца заключается в механической разгрузке левого или правого желудочка. Это устройство используется для поддержания функции сердца и кровотока у людей с ослабленной сердечной мышцей. Оно принимает кровь из нижней камеры сердца и помогает перекачивать ее к другим жизненно важным органам.

медицина