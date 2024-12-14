Ида Галич отметила падение качества текстов в современных песнях

Российская блогерша и певица Ида Галич пожаловалась на снизившееся качество лирики в современных треках. По мнению артистки, сейчас музыканты редко пишут такие тексты, как раньше.
В качестве примера Галич привела песни со словом «телка», которое довольно часто встречается в треках современных исполнителей.
Я иногда слушаю и думаю: «Господи, это же будет видеть и слышать мой сын. Надо с этим что-то придумать».
Ида Галич блогер и певица.
Артистка выразила надежду, что мода на подобные рифмы пройдет. Своим мнением она поделилась в беседе с «Пятым каналом» на гала-ужине «Хрустальная симфония» в Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского.
Ранее против современной популярной музыки высказался экс-гитарист Deep Purple Ричи Блэкмор.