Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил повысить скорость уборки снега на улицах и во дворах. Об этом он сообщил на субботнем совещании.
По словам Минниханова, недавние снегопады в республике вызвали рост обращений населения, связанных с несвоевременной уборкой территорий. В связи с этим он призвал глав муниципалитетов, профильных министерств и ведомств взять эту тему под личный контроль.
Также глава региона поручил проводить мониторинг состояния крыш многоквартирных домов. Ранее татарстанцы сообщали о задержках в уборке автодорог, что затрудняет движение транспорта, о росте аварийности, о снижении доступности общественного транспорта.