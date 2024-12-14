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Минниханов поручил повысить скорость уборки снега на улицах и во дворах

Недавние снегопады в Татарстане вызвали рост обращений населения.

Сейчас в Ричмонде: +1° 5 м/с 64% 779 мм рт. ст. +3°
Источник: Комсомольская правда

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил повысить скорость уборки снега на улицах и во дворах. Об этом он сообщил на субботнем совещании.

По словам Минниханова, недавние снегопады в республике вызвали рост обращений населения, связанных с несвоевременной уборкой территорий. В связи с этим он призвал глав муниципалитетов, профильных министерств и ведомств взять эту тему под личный контроль.

Также глава региона поручил проводить мониторинг состояния крыш многоквартирных домов. Ранее татарстанцы сообщали о задержках в уборке автодорог, что затрудняет движение транспорта, о росте аварийности, о снижении доступности общественного транспорта.