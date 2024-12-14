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Вольфович: в 2024 году на границе с Украиной было около 40 провокаций

Секретарь Совбеза Беларуси Вольфович заявил, что в 2024 году на границе с Украиной было около 40 провокаций.

Источник: Государственный пограничный комитет

Госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович сообщил, что в 2024 году на южных границах республики было зафиксировано около 40 случаев провокаций.

— Порядка 40 провокаций, связанных с заходом на нашу территорию, с порчей наших пограничных знаков, вывешиванием баннеров, скажем так, нецензурной речью пограничников, — констатировал Вольфович.

Секретарь Совбеза также добавил, что в 2024 году пограничники также зафиксировали более 350 пролетов беспилотников вдоль госграницы Беларуси.

— Порядка 20 нарушений государственной границы зафиксировано различными беспилотными летательными средствами, — сказал Вольфович.