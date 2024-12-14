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Глава Шахт отчитался о разработке плана по замене коммунальной инфраструктуры

Спустя три недели после визита врио губернатора администрация Шахт разработала план по замене коммунальной инфраструктуры.

Источник: Комсомольская правда

Спустя три недели после визита врио губернатора Юрия Слюсаря в Шахты местная администрация совместно с министерством ЖКХ разработала план по замене коммунальной инфраструктуры. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Юрий Слюсарь.

По словам и.о. главы администрации Шахт Владимира Петрова, для бесперебойного водоснабжения и водоотведения будет проведена реконструкция особо аварийных участков сетей. Кроме этого, будет решаться вопрос с вывозом мусора. Так, в порядок приведут контейнерные площадки и закупят новые контейнеры. Еще был запланирован капитальный ремонт магистральных улиц. Сейчас корректируется реестр, где пройдет ямочный ремонт.

— Для своевременной ликвидации несанкционированных свалок и устранения аварий на сетях водоотведения необходимо приобретение специализированной техники. Эти вопросы требуют дополнительного финансирования, об этом проговорили с Юрием Борисовичем, будем работать поэтапно, — добавил Владимир Петров.

Теперь врио губернатора будет ждать от главы доклад с конкретными расчетами и сроками.