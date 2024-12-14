Глава Шахт отчитался о разработке плана по замене коммунальной инфраструктуры

По словам и.о. главы администрации Шахт Владимира Петрова, для бесперебойного водоснабжения и водоотведения будет проведена реконструкция особо аварийных участков сетей. Кроме этого, будет решаться вопрос с вывозом мусора. Так, в порядок приведут контейнерные площадки и закупят новые контейнеры. Еще был запланирован капитальный ремонт магистральных улиц. Сейчас корректируется реестр, где пройдет ямочный ремонт.