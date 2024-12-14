Собянин рассказал о развитии инженерных систем ТиНАО

С 2012 года город активно развивает инженерные системы ТиНАО, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.
Так, за это время была проведена масштабная модернизация электросетевого комплекса. В округе также были созданы возможности для дальнейшего возведения жилых домов, расширения бизнеса и производственных площадок.
В частности, специалисты модернизировали более тысячи трансформаторных подстанций и построили новые. Кроме того, в округе внедрили цифровую интеллектуальную систему управления электросетями и разместили дополнительные места базирования оперативно-выездных бригад.
Вместе с тем на территории ТиНАО идет капитальное обновление системы водоснабжения и водоотведения. Таким образом вся инфраструктура будет сформирована практически заново. При этом поставляемый объем воды с Западной станции водоподготовки уже удалось нарастить более чем в пять раз.
Там также создают распределительную систему газоснабжения. В частности, с 2018 года в ТиНАО построили несколько сотен километров системообразующих газопроводов больших диаметров. В округе также появились газорегуляторные пункты «Ликовский» и «Десна». При этом до конца 2024 года планируется закончить строительство ГРП «Никольский».
Столичные власти также обновили инфраструктуру в трех крупных парках в ТиНАО. В этом году в порядок привели спортивный парк «Красная Пахра» в Краснопахорском районе, фестивально-прогулочный парк «Сосны» в районе Бекасово и прогулочный парк «Ручеек» во Внукове. Три эти зоны отдыха благоустроили еще в 2013 году, однако за прошедшее время их досуговая инфраструктура устарела.