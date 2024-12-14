Собянин рассказал о развитии инженерных систем ТиНАО

Столичные власти также обновили инфраструктуру в трех крупных парках в ТиНАО. В этом году в порядок привели спортивный парк «Красная Пахра» в Краснопахорском районе, фестивально-прогулочный парк «Сосны» в районе Бекасово и прогулочный парк «Ручеек» во Внукове. Три эти зоны отдыха благоустроили еще в 2013 году, однако за прошедшее время их досуговая инфраструктура устарела.