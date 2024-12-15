Красноярцы возложили цветы к мемориалу «Воинам-сибирякам»

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков и члены красноярского землячества возложили цветы к мемориалу «Воинам-сибирякам — защитникам Москвы». Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Мемориал находится на 42-м км Волоколамского шоссе в Московской области. Именно в этом месте в декабре 1941 года сибирские дивизии остановили немецких солдат, не дав им прорваться к Москве.
«Красноярцы мужественно сражались на всех фронтах Великой Отечественной войны. Храним память о наших героях», — сказал губернатор Михаил Котюков.
Напомним, в Красноярске возле открылась скульптура в честь сибирского писателя Виктора Петровича Астафьева.