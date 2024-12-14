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СК назвал статью уголовного дела о пожаре в ТЦ «Беларусь» в Витебске

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в ТЦ «Беларусь» в Витебске.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в ТЦ «Беларусь» в Витебске.

— Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 304, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности причинение ущерба в крупном размере, — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время сотрудники СК работают на месте ЧП, правоохранители изымают документацию, допрашивают свидетелей и потерпевших.

Ранее мы писали о том, что Александр Лукашенко отправился утром в субботу, 14 декабря 2024 года, в Оман (читать все подробности).