Украшенный по-новогоднему транспорт запустили в столице

«Знаете, езжу по стране и вижу, как народ чувствует, что в Москве праздник гораздо ближе. И мы понимаем, что в праздничные дни будет большое количество семей с детьми, которые приедут сюда. И вот это чудо начнется уже с транспорта, когда люди будут садиться в автобусы, в метро и понимать, что праздничное настроение настигает их уже, собственно, в транспорте», — сказала в рамках мероприятия уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова.