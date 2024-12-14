Украшенный по-новогоднему транспорт запустили в столице

«По решению мэра Москвы Сергея Собянина мы уже в 10-й раз запускаем украшенный городской транспорт. Впервые на линии выходят электробусы, трамваи и поезда метро в уникальном “ледяном” и “зимнем” дизайнах. Вы можете увидеть их прямо сейчас», — отметил Максим Ликсутов.
Он пояснил, что в метро выходят 26 поездов — вдвое больше, чем в прошлом году — в новогодней оклейке. Особое внимание уделили уникальному «Номерному» составу на Замоскворецкой линии. На столичных улицах можно будет встретить 60 трамваев со светящимися гирляндами — также вдвое больше, чем в прошлом году. На маршруте № 7 будет курсировать трамвай с хвойными гирляндами, а на маршрутах № 2 и 50 — вагоны в уникальном праздничном дизайне. Трамвай «Татра Т3» со световой инсталляцией вновь выйдет на маршрут «А» в центре города.
«Также в конце декабря в аванзале станции “Курская” впервые появится зона Деда Мороза, где каждый ребенок сможет почувствовать новогоднее волшебство и получить сувенир. Раздадим более 1 тыс. подарков. Надеюсь, что наш новогодний транспорт понравится москвичам и гостям столицы. Для нас одна из главных задач — не только обеспечивать комфортные поездки пассажиров, но и дарить им хорошее настроение», — подчеркнул Ликсутов.
Он добавил, что празднично оформили станцию метро «Трубная» и эскалаторную галерею на Воробьевых горах.
«Знаете, езжу по стране и вижу, как народ чувствует, что в Москве праздник гораздо ближе. И мы понимаем, что в праздничные дни будет большое количество семей с детьми, которые приедут сюда. И вот это чудо начнется уже с транспорта, когда люди будут садиться в автобусы, в метро и понимать, что праздничное настроение настигает их уже, собственно, в транспорте», — сказала в рамках мероприятия уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова.
Ранее сообщалось, что в этом году в столице украсили к Новому году фасады ряда станций метро и МЦК, здания Московского метрополитена на проспекте Мира и электродепо «Варшавское». Кроме того, в метро, на МЦК, МЦД, автовокзалах и причалах разместили более 100 елок. В метро также украсили кассы и стойки «Живое общение». На ряде станций метрополитена появятся тематические фотозоны. У станций метро и в вестибюлях установили 23 новогодние буквы «М», а также инсталляции «Два сердца столицы». В конце декабря в городском транспорте пройдет ставший уже традиционным флешмоб Дедов Морозов.