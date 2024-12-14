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В некоторых районах Башкирии ожидаются осадки и сильное похолодание

В Башкирии прогнозируют снегопады с холодами до −23°

Источник: Комсомольская правда

Завтра, 15 декабря, в Башкирии ожидаются осадки и сильное похолодание. Об этом рассказали синоптики республики.

В последний день этой недели прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью — по всей территории Башкирии, а днем — лишь местами небольшой снег. Ветер будет юго-западный до 8−13 метров в секунду.

Температура воздуха грядущей ночью составит −13,-18°, при прояснениях похолодает до −23°, днем потеплеет до −10,-15°.

Как сообщает МЧС Башкирии, на некоторых участках дорог из-за дымки видимость ухудшится до одного-двух километров.

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