В некоторых районах Башкирии ожидаются осадки и сильное похолодание

Завтра, 15 декабря, в Башкирии ожидаются осадки и сильное похолодание. Об этом рассказали синоптики республики.
В последний день этой недели прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью — по всей территории Башкирии, а днем — лишь местами небольшой снег. Ветер будет юго-западный до 8−13 метров в секунду.
Температура воздуха грядущей ночью составит −13,-18°, при прояснениях похолодает до −23°, днем потеплеет до −10,-15°.
Как сообщает МЧС Башкирии, на некоторых участках дорог из-за дымки видимость ухудшится до одного-двух километров.
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