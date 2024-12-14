В Ростовской области введут новый график движения пассажирских поездов

Чтобы повысить транспортную связанность разных регионов страны, будет введен ряд поездов дальнего следования. Так, поезд № 113/114, который свяжет Москву с Краснодаром, будет останавливаться в Ростове на станции Ростов-Главный, если состав будет двигаться из Москвы, и на станции Первомайской, когда поезд будет следовать из Краснодара.