В Ростовской области введут новый график движения пассажирских поездов

В Ростовской области в воскресенье, 15 декабря, с 00:00 введут новый график, по которому будут курсировать поезда. Причем расписание будет действовать три года. Об этом сообщили в пресс-службе СКЖД.
В новом графике предусмотрена 201 пара поездов дальнего следования, из них восемь пар будут состоять из двухэтажных вагонов.
Чтобы повысить транспортную связанность разных регионов страны, будет введен ряд поездов дальнего следования. Так, поезд № 113/114, который свяжет Москву с Краснодаром, будет останавливаться в Ростове на станции Ростов-Главный, если состав будет двигаться из Москвы, и на станции Первомайской, когда поезд будет следовать из Краснодара.
У пригородных поездов тоже появились изменения. В Ростовской области на остановочных пунктах Михайловка, Хапры и 1330 км будут введены стоянки.