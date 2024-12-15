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Специалисты Роспотребнадзора рассказали красноярцам о пользе бульона

Эксперты назвали жителям Красноярского края 5 полезных свойств куриного бульона.

Источник: Комсомольская правда

14 декабря специалисты Роспотребнадзора рассказали жителям Красноярского края о пользе куриного бульона в сезон простуд.

Эксперты подтвердили, что он помогает больным быстрее восстановиться, и назвали пять главных полезных свойств этого блюда:

— помогает восполнить потерю жидкости в организме при температуре и потливости;

— содержит необходимые для восстановления иммунитета и тканей организма белки, витамины (А, Е, группы В), аминокислоты и минералы (от железа до кальция и цинка);

— обладает противовоспалительным и секретолитическим действием благодаря содержанию сильного антиоксиданта — карнозина и аминокислоты цистеина;

— полезен для пищеварения, так как легко усваивается;

— пар горячего отвара облегчает дыхание.

здоровье