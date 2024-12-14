Ларри Маллен из U2 рассказал, что ему тяжело играть на ударных из-за дискалькулии

Барабанщик ирландской рок-группы U2 Ларри Маллен признался, что его игре на ударных мешает дискалькулия. Это специфическое расстройство навыков счета, выражающееся в неспособности человека понять арифметические операции, а также в неумении работать с цифрами. Похожие затруднения испытывают люди с дислексией при чтении.