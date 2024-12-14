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Ларри Маллен из U2 рассказал, что ему тяжело играть на ударных из-за дискалькулии

Барабанщик ирландской рок-группы U2 Ларри Маллен признался, что его игре на ударных мешает дискалькулия. Это специфическое расстройство навыков счета, выражающееся в неспособности человека понять арифметические операции, а также в неумении работать с цифрами. Похожие затруднения испытывают люди с дислексией при чтении.

Источник: Звук

Барабанщик ирландской рок-группы U2 Ларри Маллен признался, что его игре на ударных мешает дискалькулия. Это специфическое расстройство навыков счета, выражающееся в неспособности человека понять арифметические операции, а также в неумении работать с цифрами. Похожие затруднения испытывают люди с дислексией при чтении.

В интервью для Times Radio Маллен заявил, что из-за дискалькулии «чувствует боль» во время игры на барабанах.

Считать такты для меня — это все равно что взбираться на Эверест.

Ларри Маллен барабанщик U2.

Также музыкант рассказал в интервью о своем участии в создании саундтрека для документального фильма Left Behind (2024). Картина рассказывает о борьбе нескольких матерей за открытие первой в Нью-Йорке государственной школы для детей с дислексией.

Ранее стало известно, что U2работают с Брайаном Ино над «научно-фантастической фолк-музыкой».