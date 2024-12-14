О вероятности магнитного шторма на Дону объяснили ученые

По данным ученых, в период с 14 декабря по 8 января следующего года на Дону не ожидается магнитных бурь. Но в четверг, 19 декабря, в Ростовской области может быть незначительное возбуждение магнитосферы. Оно достигнет четырех баллов из девяти возможных. Однако ученые все же не исключают небольшую вероятность возникновения геомагнитной бури. Хотя шанс появления шторма составляет один процент.