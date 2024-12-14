Вихрь из Атлантики принесет в Самару метель и сильный ветер

Едва вы перенесли дух после глубокого циклона, который принес первый за эту зиму снегопад, как синоптики обещают нам новые погодные аномалии. На регион надвигается вихрь из Атлантики, который придет к нам уже в начале следующей недели.
— Вихрь принесет очередную порцию снегопадов, ветер усилится, — рассказали в Приволжском УГМС.
Вместе с осадками в Самарскую область придет потепление. Уже в понедельник, 16 декабря днем потеплеет до −1…-6 градусов. Порывы ветра будут достигать 15−18 метров в секунду. Будет облачно, а местами может пройти сильный снег с метелью.