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Уфимский врач порекомендовала самые полезные для перекуса продукты

Врач из Уфы назвала топ-5 полезных для перекуса продуктов.
Источник: Комсомольская правда

Врач-гастроэнтеролог и диетолог из Уфы Эльвира Белева назвала самые полезные для перекуса продукты. Специалист порекомендовала их на основе сведений о питании и человеческой физиологии.

1) Бананы.

Этот фрукт эксперты в сфере медицины называют источником быстроусвояемых углеводов и калия. Эти вещества помогают организму поддерживать нормальное функционирование мышц во время физической активности. Кроме того, калий необходим для того, чтобы предотвратить судороги и быстро восстановиться.

2) Орехи.

В них содержится большое количество полезных жиров, белков и витамина E. Последний представляет собой антиоксидант. По словам Эльвиры Белевой, орехи являются отличным вариантом для перекуса, так как способны надолго насытить и предотвратить усталость в ходе упражнений.

3) Йогурты с низким содержанием жира.

Богаты белком и кальцием. Употребляя йогурты, можно рассчитывать на более быстрое восстановление мышечных волокон, а также укрепление костей. Еще в них можно добавить свежие фрукты: так и вкуснее получится, и содержание антиоксидантов возрастет.

4) Цельнозерновые батончики.

Содержат в себе сложные углеводы и волокна. Указанные вещества обеспечивают долгое чувство насыщения и постепенное высвобождение энергии, а это очень необходимо во время длительных занятий спортом.

5) Сухофрукты и ягоды.

Являются источником натуральных сахаров, антиоксидантов и микроэлементов. С помощью сухофруктов и ягод можно поддерживать уровень энергии, избегая резких скачков сахара в крови. Также они способствуют восстановлению после нагрузок.

Эльвира Белева утверждает, что при выборе продуктов для перекуса необходимо брать в расчет индивидуальную переносимость веществ, интенсивность и длительность грядущей тренировки, а также то, сколько времени будет между приемом пищи и началом упражнений. В оптимальных условиях перекус должен быть легким и не вызывать дискомфорта в ходе физической активности.

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