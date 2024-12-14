Уфимский врач порекомендовала самые полезные для перекуса продукты

Эльвира Белева утверждает, что при выборе продуктов для перекуса необходимо брать в расчет индивидуальную переносимость веществ, интенсивность и длительность грядущей тренировки, а также то, сколько времени будет между приемом пищи и началом упражнений. В оптимальных условиях перекус должен быть легким и не вызывать дискомфорта в ходе физической активности.