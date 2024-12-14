Уфимский врач порекомендовала самые полезные для перекуса продукты

Врач-гастроэнтеролог и диетолог из Уфы Эльвира Белева назвала самые полезные для перекуса продукты. Специалист порекомендовала их на основе сведений о питании и человеческой физиологии.
1) Бананы.
Этот фрукт эксперты в сфере медицины называют источником быстроусвояемых углеводов и калия. Эти вещества помогают организму поддерживать нормальное функционирование мышц во время физической активности. Кроме того, калий необходим для того, чтобы предотвратить судороги и быстро восстановиться.
2) Орехи.
В них содержится большое количество полезных жиров, белков и витамина E. Последний представляет собой антиоксидант. По словам Эльвиры Белевой, орехи являются отличным вариантом для перекуса, так как способны надолго насытить и предотвратить усталость в ходе упражнений.
3) Йогурты с низким содержанием жира.
Богаты белком и кальцием. Употребляя йогурты, можно рассчитывать на более быстрое восстановление мышечных волокон, а также укрепление костей. Еще в них можно добавить свежие фрукты: так и вкуснее получится, и содержание антиоксидантов возрастет.
4) Цельнозерновые батончики.
Содержат в себе сложные углеводы и волокна. Указанные вещества обеспечивают долгое чувство насыщения и постепенное высвобождение энергии, а это очень необходимо во время длительных занятий спортом.
5) Сухофрукты и ягоды.
Являются источником натуральных сахаров, антиоксидантов и микроэлементов. С помощью сухофруктов и ягод можно поддерживать уровень энергии, избегая резких скачков сахара в крови. Также они способствуют восстановлению после нагрузок.
Эльвира Белева утверждает, что при выборе продуктов для перекуса необходимо брать в расчет индивидуальную переносимость веществ, интенсивность и длительность грядущей тренировки, а также то, сколько времени будет между приемом пищи и началом упражнений. В оптимальных условиях перекус должен быть легким и не вызывать дискомфорта в ходе физической активности.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.