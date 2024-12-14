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Названо число официальных таксистов в Минске

Первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич рассказала, сколько перевозчиков и диспетчеров Минске включены в реестр.

Первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич «В реестр автоперевозок пассажиров в столице включена информация о 61 диспетчере и 748 перевозчиках такси», — сообщила представитель городских властей, которую цитирует агентство «Минск-Новости».

«И ежедневно туда продолжают включать водителей и автомобили», — добавила она.

Всего по стране в реестр уже внесены сведения о 8426 водителях такси (63% от их общего количества) и 6641 автомобиле (58%).

Напомним, реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении начал действовать в Беларуси с 1 ноября. Это значит, что водители такси теперь не могут работать без регистрации в этом реестре.

В Минтрансе полагают, что реестр поможет «ограничить присутствие на рынке перевозок пассажиров недобросовестных перевозчиков и диспетчеров».