Стал известен график работы станции метро «Горный институт»

Первые поезда в направлении станции «Улица Дыбенко» будут прибывать на станцию в 5:53. Последние — в 0:15. Дата запуска новой станции метро «Горный институт» намечена на среду, 25 декабря. В ходе очередной прямой линии губернатор города Александр заверил, что первый поезд привезёт пассажиров на станцию до конца 2024 года.