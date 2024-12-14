В Узбекистане создадут единые образы для великих учёных страны

Для многих поколений школьников из Советского Союза одним из самых узнаваемых символов был образ Александра Сергеевича Пушкина. Его портреты на плакатах, картинах, в учебниках и фильмах были одинаково узнаваемы. Этот единый визуальный образ стал неотъемлемой частью культурного кода.