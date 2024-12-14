В Узбекистане создадут единые образы для великих учёных страны

Это важная инициатива, которая поможет создать целостное и узнаваемое представление о значимых личностях, сформировавших нашу историю, науку и культуру.
Почему это важно?
Для многих поколений школьников из Советского Союза одним из самых узнаваемых символов был образ Александра Сергеевича Пушкина. Его портреты на плакатах, картинах, в учебниках и фильмах были одинаково узнаваемы. Этот единый визуальный образ стал неотъемлемой частью культурного кода.
Как это будет реализовано?
Проект будет курироваться Центром исламской цивилизации в сотрудничестве с востоковедами, историками, художниками и искусствоведами. Каждый образ будет разрабатываться с учётом исторических и научных данных, чтобы обеспечить его точность и уникальность.
Для создания более реалистичных и доступных образов планируется задействовать технологии искусственного интеллекта. Эти технологии позволят «оживить» учёных в формате 3D-визуализации, создавая возможности для интерактивного общения, например, в виртуальной реальности.
Готовые образы будут использоваться в фильмах, образовательных программах, в школьных учебниках и на международных культурных платформах.
Какие цели преследует проект?
1. Увековечить наследие.
Единые образы станут частью культурного наследия Узбекистана, подчёркивая вклад великих учёных в развитие мировой науки и культуры.
2. Вдохновить молодёжь.
Использование современных технологий в проекте сделает историю более увлекательной и понятной для нового поколения, мотивируя их изучать науку и культуру.
3. Создать узнаваемость.
Образы учёных станут такой же важной частью национальной идентичности, как и образы великих личностей в других странах.
Этот проект — не просто о визуализации исторических личностей. Это шаг к укреплению национального самосознания и культурной идентичности, связующей поколения.