Ричмонд
+1°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области приставы останавливают должников на дорогах

Сотрудники Госавтоинспекции и судебные приставы вновь проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Должник».

Источник: РИА "Новости"

В этот раз они работали в Магнитогорске, Златоусте, Копейске. За два часа работы жители Магнитогорска закрыли долги на сумму 117 тысяч рублей. На десять автомобилей был наложен арест на общую сумму долга свыше пяти миллионов рублей.

В Златоусте 24 человек привлекли к административному наказанию за неоплаченные штрафы. В Копейске составлены 29 материалов за уклонение от исполнения административного наказания, а также наложен арест на автомобиль за неуплату штрафа (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения).

В октябре приставы проводили рейды на выезде из Челябинска. Также в выходные дни в регионе устраивают облавы на нетрезвых водителей.