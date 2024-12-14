В Челябинской области приставы останавливают должников на дорогах

В этот раз они работали в Магнитогорске, Златоусте, Копейске. За два часа работы жители Магнитогорска закрыли долги на сумму 117 тысяч рублей. На десять автомобилей был наложен арест на общую сумму долга свыше пяти миллионов рублей.
В Златоусте 24 человек привлекли к административному наказанию за неоплаченные штрафы. В Копейске составлены 29 материалов за уклонение от исполнения административного наказания, а также наложен арест на автомобиль за неуплату штрафа (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения).
В октябре приставы проводили рейды на выезде из Челябинска. Также в выходные дни в регионе устраивают облавы на нетрезвых водителей.