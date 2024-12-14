Разработан нейрон, на основе которого можно восстановить нейросети спинного мозга

Мемристорный нейрон ученых ННГУ им. Н. И. Лобачевского создан на основе одной из известных упрощенных математических моделей, что позволит исследователям сделать более экономичными и эффективными аппаратные реализации таких устройств. «Качество наших мемристоров на уровне мировых лабораторий, при этом теоретические модели мы сразу проверяем на практике. Следующим шагом планируется построить нейросеть из 28 мемристорных нейронов на одном чипе для моделирования функциональности спинного мозга», — добавил Кипелкин.