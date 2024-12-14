Силы 700 дворников брошены на борьбу с последствиями снегопада в Ростове

В Ростове на борьбу с последствиями снегопада брошены силы 700 дворников и 107 единиц техники, в том числе 54 комбинированных дорожных машин. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.
Противогололедными материалами обрабатываются объекты улично-дорожной сети. В том числе спуски, подъемы, дороги, путепроводы и мостовые сооружения.
— Всем участникам дорожного движения необходимо быть предельно внимательными и осторожными. Пешеходов прошу переходить дорогу строго по пешеходным переходам, водителей — соблюдать скоростной режим, держать дистанцию, не делать резких маневров, — написал Алексей Логвиненко.