Сын композитора Шаинского оценил новую версию «Голубого вагона» от NILETTO

Наследник композитора отметил, что уважает творчество рэпера и неоднократно сотрудничал с ним по части организации концертов.
Композиция Владимира Шаинского и Эдуарда Успенского из советского мультфильма о приключениях Чебурашки и крокодила Гены получила новую жизнь 13 декабря. В записи свежего трека вместе с NILETTO принял участие хип-хоп-артист из Германии Liaze, так что в получившемся сингле можно услышать рэп-партии на немецком языке и привычный куплет на русском.
Напомним, что в прошлом году наследники Шаинского требовали компенсацию от Liaze, использовавшего фрагмент композиции «Песенка крокодила Гены» в своем треке «2003» (2023). Однако в этот раз все было сделано на законных основаниях, подчеркнул Вячеслав Шаинский в беседе НСН.
Ситуация с немецким певцом давно прошла. Это были даже не споры. Просто, видимо, некоторые песни настолько полюбились народу, что, конечно, радует. Кто-то просто думал, что это народная песня.
Вячеслав Шаинский сын композитора Владимира Шаинского.
Ранее NILETTO первым из российских артистов презентовал сингл на игровой онлайн-платформе Roblox.