Сын композитора Шаинского оценил новую версию «Голубого вагона» от NILETTO

Композиция Владимира Шаинского и Эдуарда Успенского из советского мультфильма о приключениях Чебурашки и крокодила Гены получила новую жизнь 13 декабря. В записи свежего трека вместе с NILETTO принял участие хип-хоп-артист из Германии Liaze, так что в получившемся сингле можно услышать рэп-партии на немецком языке и привычный куплет на русском.