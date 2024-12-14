В России спрогнозировали кадровый голод в ближайшие годы

По данным Росстата, на 1 января 2023 года в России проживало 146,45 млн человек, а к 1 января 2046 эта цифра сократится до 137,77 млн (без учета проживающих в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей). Доля трудоспособного населения, по прогнозам Росстата, вырастет с 57% до 57,5% к 2045 году, а максимальная доля россиян трудоспособного возраста составит 61,8% в 2034—2035 годах.