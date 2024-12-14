Прошедший в Казани саммит БРИКС включат в учебник по истории для 11 класса

«Мы сейчас работаем над догоняющими правками по учебнику истории для 11 класса. Безусловно, саммит БРИКС, который прошел в этом году в Казани, будет включен в действующий учебник по истории России. Это событие не только не регионального уровня, но даже не российского. Это событие уровня мировой истории. И должны быть отражены возможные влияния на будущее развитие мира».
Он подчеркнул, что в рамках изучения этого предмета в школах «региональная история и большая история должны быть неразрывно и тесно связаны между собой». «Их нужно соотносить друг с другом. Тем более они не должны находиться в противоречии», — заявил референт Управления Президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере.
Шестнадцатый по счету саммит БРИКС прошел в Казани
Во время проведения саммита 13 стран получили статус страны-партнера БРИКС — Турция, Казахстан, Узбекистан, Алжир, Беларусь, Боливия, Куба, Индонезия, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда и Вьетнам. Основным документом форума стала Казанская декларация саммита БРИКС-2024.