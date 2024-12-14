Прошедший в Казани саммит БРИКС включат в учебник по истории для 11 класса

«Мы сейчас работаем над догоняющими правками по учебнику истории для 11 класса. Безусловно, саммит БРИКС, который прошел в этом году в Казани, будет включен в действующий учебник по истории России. Это событие не только не регионального уровня, но даже не российского. Это событие уровня мировой истории. И должны быть отражены возможные влияния на будущее развитие мира».